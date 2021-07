Vacinação contra Covid-19 chega a bancários de Itabuna e Ibicaraí

Incluídos no Plano Nacional de Imunização, bancários também começam a receber a vacinação contra Covid-19. Em Itabuna, funcionários de diversos setores receberam a primeira dose nas agências em que trabalham, das 9 às 14 horas de terça-feira (13). Já em Ibicaraí, o local escolhido para atendimento foi o SESPI.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região, o momento é fruto de uma luta travada há meses junto às instâncias políticas no Congresso Nacional, além do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais do setor.

“A categoria bancária foi colocada desde o início como serviço essencial à população; trabalhadores em agências, vigilantes e terceirizados… Podemos considerar que conseguimos tardiamente, mas ainda tem 60% da categoria precisando ser vacinada. É uma vitória, aguardamos com muita expectativa a conclusão desse processo, de modo que a gente continue lutando pela vacinação de toda a sociedade”, lembrou.