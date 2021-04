Vacinação contra Covid-19 chega a pessoas com síndrome de Down em Itabuna

Pessoas com Síndrome de Down, incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, já começaram a receber a primeira dose do imunizante em Itabuna. O atendimento começou nesta segunda-feira (19), na sede da Rede Frio, nos fundos do Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto (antigo Sesp). A vacinação acontece das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

A coordenadora da Rede Frio da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito, afirma que duas entidades foram autorizadas a enviar listagens com os nomes dessas pessoas. O Núcleo Aprendendo Down e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Incluídos pelo Ministério da Saúde

Mas, Camila esclarece que também serão vacinadas aqueles pessoas que chegarem por demanda espontânea, ou seja, de forma independente, sem o encaminhamento de entidades. Ela ressalta que até o momento 19 pessoas fizeram agendamento por meio do Núcleo Aprendendo Down. “Estamos aguardando a Apae fazer esse encaminhamento”, revela.

A coordenadora da Rede de Frio enfatiza que é importante lembrar que pessoas com Síndrome de Down apresentam fatores de risco para evolução mais grave da Covid-19 e foram incluídos no grupo prioritário para vacinação pelo Ministério da Saúde.