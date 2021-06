Vacinação contra Covid-19 contempla pessoas de até 40 anos em Itabuna

A imunização contra Covid-19, perto de completar 100 mil doses aplicadas, terá sequência nas unidades Básicas e de Saúde da Família. Para primeira dose contra o coronavírus, pessoas serão atendidas no período vespertino, das 13 às 16 horas. Na segunda-feira, serão vacinadas aquelas com idade a partir de 45 anos completos, nascidas de janeiro a dezembro.

Na terça-feira, dia 29, pessoas a partir de 44 anos completos. Na quarta-feira, dia 30, indivíduos a partir de 43 anos. Já na quinta-feira, dia 1º, receberão a primeira dose, quem tem idade a partir de 42 anos completos. As pessoas das três faixas etárias devem ter nascido de janeiro a dezembro.

Também na quinta-feira, serão vacinadas pessoas a partir de 40 anos completos. Nessa faixa etária, a vacinação acontecerá somente na UniFTC das 8h30min às 14 horas, com o limite de 500 senhas, que serão distribuídas no local.

A documentação necessária é a Carteira de Identidade (RG), CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. O comprovante precisa estar no nome da pessoa e, para aqueles que moram de aluguel, é preciso que o proprietário assine o documento comprovando a locação ou que o inquilino leve a fotocópia do contrato de aluguel.

Na sexta-feira, 2 de Julho, feriado estadual em comemoração à Independência da Bahia, não haverá vacinação.

Lactantes

Também nas UBS, das 13 às 16 horas, serão vacinadas contra Covid-19 lactantes, maiores de 18 anos, a partir do 46º dia após o parto até o 12º mês de amamentação.

É preciso levar RG; CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência em nome próprio ou contrato de locação do imóvel e fotocópia da certidão de nascimento da criança.

Para gestantes e puérperas

Na quarta-feira, dia 30, será aplicada a primeira dose da vacina americana Pfizer contra Covid-19 nas gestantes e puérperas. A vacinação será das 8h30min às 13 horas em dois locais de atendimento: Faculdade Santo Agostinho (bairro Nova Itabuna) e UniFTC (Centro).

As gestante e puérperas terão que apresentar RG; CPF ou Cartão SUS; relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal (assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro).

O Departamento de Atenção Básica (DAB) da Secretaria Municipal de Saúde está realizando o cadastro das gestantes e puérperas de convênios e particulares. Basta que se dirijam a uma das UBS ou USF para efetivar o cadastro.

2ª dose Coronavac e Oxford

Na terça-feira, dia 29, das 9 às 15 horas, serão aplicadas as segundas doses da Coronavac e Oxford-Astrazeneca na UniFTC, destinadas àquelas pessoas que já receberam a primeira dose de alguma destas vacinas entre os dias 23 e 31 de março, independente do grupo prioritário a que pertence.

Além dos documentos anteriormente divulgados, é preciso levar Cartão de vacina com registro da 1ª dose.

Drive thru noturno

O drive thru noturno para aquelas pessoas que não conseguem se vacinar durante o dia será na quarta-feira, dia 30, a partir das 16 horas no Teatro Candinha Doria. Será aplicada a 1ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas a partir de 40 anos completos sem comorbidades. A vacinação acontecerá até esgotar as senhas.

Será disponibilizado o limite de 500 senhas, as quais serão distribuídas no pátio da Rede de Frio, das 9 às 11 horas, com apresentação da mesma documentação solicitada para os demais públicos.

Em virtude das determinações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), a partir desta semana a vacinação terá a idade como único e exclusivo critério de acesso à imunização.

Vale lembrar que a imunização contra o vírus Influenza (gripe) continua disponível pela manhã, também nas unidades de saúde do município.

Serão vacinados idosos acima de 60 anos, professores e profissionais de saúde da rede pública ou particular, criança de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (física, auditiva, visual e mental).