Vacinação contra Covid-19 em Itabuna começa com profissionais do Samu

Em momento histórico, marcado por muita emoção, quatro profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) receberam no final da manhã desta terça-feira (19), a primeira dose da vacina Coronavac em Itabuna. O ato simbólico foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na sede da Coordenação da Rede de Frio.

O condutor socorrista Rogério Araújo de Oliveira, 48 anos, tem histórico de comorbidade, mas não se afastou do trabalho durante esses 10 meses de pandemia da Covid-19. “Sinto-me muito emocionado, porque vivemos momentos difíceis, mas agora o sentimento é de tranquilidade”, destacou.

Pela natureza do trabalho, Rogério está na linha de frente da prestação de serviços de urgência e emergência às pessoas, mas não escondeu a emoção de ser o primeiro entre os quatro profissionais de saúde vacinados. As lágrimas dele contagiaram a maioria dos presentes.

Esperança estampada

Além de Rogério, outras três profissionais do Samu-192 receberam a dose da Coronavac. A médica socorrista Laís Anita da Rocha Lima Santana, 31 anos; a enfermeira Rayane Silva Brito, 28 anos, e a técnica em enfermagem Deila Cintia Lima Souza, 37 anos.

A médica Laís Anita Santana fez questão de ressaltar que, mesmo com a chegada da vacina, o momento é de persistência com as medidas de segurança e prevenção. “A palavra que define este momento é esperança. Não podemos relaxar. Tomamos a primeira dose, sendo que mesmo após a segunda dose é preciso aguardar 30 dias para obter o efeito desejado”, alertou.

Já a enfermeira Rayane Brito lembra que o principal temor que sentia era levar a doença para algum familiar. “Agora o sentimento é de tranquilidade. Continuaremos fazendo o nosso trabalho, agora com uma proteção a mais”, realçou.

Logística

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, explica que o município recebeu cerca de 2.200 doses neste momento para serem aplicadas nos profissionais de saúde da linha de frente, principalmente aqueles que se dedicam a cuidar de pacientes com sintomas da Covid-19.

Segundo a secretária, na tarde desta terça-feira seriam vacinados os profissionais da UPA 24 Horas, no bairro Monte Cristo, que estão de plantão. Mas a equipe destacada para vacinação visitará todos os profissionais nos seus postos de trabalho na rede de unidades básicas de saúde e de saúde da família.

Com a voz embargada, a secretária não escondeu a emoção em participar diretamente deste momento tão importante para Itabuna. “O sentimento é de gratidão. A ciência está de parabéns, desenvolveu uma vacina em tempo recorde”, assinalou.

A primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Simas Castro, também ficou emocionada. Ela lembrou que as pessoas idosas também estão ansiosas com a chegada da imunização. “Este é apenas o começo. Com fé em Deus e com muita alegria e satisfação Itabuna inicia o seu Programa de Vacinação contra à Covid-19”, afirmou.

Prefeito comemora

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), comemorou a chegada do primeiro lote da vacina Coronavac do Instituto Butantan. “É uma esperança para o nosso povo. Se vive um momento difícil com a perda de muitas vidas, entes queridos que não puderam se beneficiar com a vacina”, disse.

Nesta fase, o município recebeu da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) cerca de 2.200 doses, muito aquém de suas necessidades. “Itabuna se organizou, elaborou o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e começa a executá-lo vacinando os profissionais de Saúde da linha de frente do combate à doença”, comentou o prefeito.

Pelo cronograma da Secretaria Municipal de Saúde serão vacinados os profissionais da UPA 24 Horas, no Bairro Monte Cristo; Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães; Samu-192, unidades básicas de saúde e de saúde da família. A Prefeitura, a Sesab e o Ministério da Saúde se organizam para segunda fase.

Augusto lembra que também estão sendo vacinados pessoas acima de 75 anos, principalmente aqueles que vivem em asilos e Instituições de Longa Permanência para Idosos (abrigos, asilos, casa de acolhimento, etc.). Na fase seguinte, serão imunizados idosos entre 60 e 74 anos de idade em qualquer situação.

Na Fase 3, indivíduos em condições de saúde que estão relacionadas a casos mais graves de Covid-19 de acordo com o Plano Municipal de Vacinação.

“Vamos avançar para proteger os grupos de risco. Com a chegada da vacina, essa notícia maravilhosa, vai dar tranquilidade”, acrescentou o prefeito. Ele pediu à população que tenha calma, que não se dirija ainda aos postos de vacinação, porque a quantidade de doses recebida é pequena e a imunização será gradual.