Vacinação contra covid-19 ganha reforço da Faculdade de Ilhéus

Os estudantes do curso de Enfermagem da Faculdade de Ilhéus estão participando, voluntariamente, das ações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Eles foram convidados pela Rede de Frio do município (coordenação de Imunização) para reforçar o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde local.

Segundo o coordenador do curso de Enfermagem, Robson Vidal, em janeiro último, 22 estudantes do décimo semestre passaram por atividade de capacitação, realizada pela equipe da Rede de Frio, e tiveram a possibilidade de serem imunizados. Além disso, os graduandos poderão utilizar a carga horária dessa prática voluntária como parte do Estágio Supervisionado nos Serviços de Saúde I.

Papel social

O professor explica que a participação dos estudantes de graduação da área de saúde para compor as equipes de vacinação está prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

“Podemos destacar que com esse tipo de ação, todos ganham: o próprio serviço, que conta com uma mão de obra qualificada; a instituição de ensino, que cumpre o seu papel social; e os acadêmicos, que ganham experiência na condução de uma atividade de tamanha relevância social, como a pandemia”, ressalta Robson Vidal.