Vacinação contra Covid-19 recomeça terça-feira em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio, do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga calendário de Multivacinação e contra a Covid-19 em Itabuna. Nesta semana, a vacinação começa na terça-feira, dia 19. Nesta segunda, feriado antecipado do Dia do Comerciário apenas a UPA 24 Horas, no bairro Monte Cristo, e o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães funcionam em regime de plantão.

Até o dia 29 de outubro, acontece a Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização do Cartão de Vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos com as vacinas de rotina, inclusive contra o vírus Influenza (gripe).

A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas (UBS) e de Saúde da Família (USF), das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. A documentação exigida é: RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina.

COVID-19

Já para a vacinação contra Covid-19, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), também nos períodos matutino e vespertino, haverá vacinação da primeira, segunda e terceira doses. Será aplicada em dois dias da semana: na terça-feira, dia19, e na quinta-feira, dia 21, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Para a primeira dose contra a Covid-19, o público é aquele maior de 18 anos que receberá a dose da vacina Coronavac.