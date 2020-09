Vacinação contra gripe termina este mês em Itabuna

Foram prorrogadas, em Itabuna, as campanhas de vacinação contra sarampo e Influenza (gripe). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização contra o sarampo prossegue até o dia 31 de outubro. Já contra gripe será realizada até 30 de setembro. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde do município.

A coordenadora de Imunização da SMS, enfermeira Camila Brito, esclarece que a campanha contra o sarampo é voltada para adultos de 20 a 49 anos, mesmo aqueles que tenham recebido a vacina anteriormente. Quanto à Influenza, está aberta à população em geral que ainda não tenha tomado a vacina.

Forma de transmissão

Considerada uma doença grave e de alta transmissibilidade, o sarampo pode ser disseminado por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar, sem que ocorra, necessariamente, o contato direto. Porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada.

O vírus da gripe, por sua vez, pode ocasionar complicações e sintomas àqueles que não estiverem imunizados. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde segue reforçando a importância do comparecimento das pessoas que ainda não tomaram a vacina às unidades mais próximas.