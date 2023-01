Vacinação contra meningite em Ilhéus até 30 deste mês

Secretaria de Saúde (Sesau) vai intensificar nos próximos dias a vacinação contra a Meningite C, indicada para pessoas na faixa de 1 a 19 anos e trabalhadores e acadêmicos da área da Saúde. A população deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. A medida segue a recomendação do Ministério da Saúde.

A proteção do público-alvo evita o adoecimento e surtos da doença. No decorrer do mês, o público pode comparecer às salas de imunização do município, conforme horário de funcionamento de cada local. É importante a apresentação da caderneta de vacinação, do cartão do SUS e CPF. Ressalta-se que as pessoas com menos de 20 anos receberão a dose contra a Meningite C após verificação da caderneta e da situação vacinal.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. As meningites virais e bacterianas são as de maior importância para a saúde pública, considerando a magnitude de sua ocorrência e o potencial de produzir surtos.

Serviço

Campanha Nacional contra a Meningite C

Público-alvo: pessoas na faixa de 1 a 19 anos e trabalhadores e acadêmicos da área da Saúde

Data: até 30 de janeiro

Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa