Vacinação contra raiva em praças de Itabuna

A Divisão de Controle de Zoonoses (DCZ) da Secretaria Municipal de Saúde realizou na sexta-feira ´passada (12) a imunização de animais domésticos contra a raiva canina. Ao todo, foram vacinados 72 animais (45 cães e 27 gatos). A vacinação, que é gratuita, aconteceu na Praça Antoninho Queiroz, no Fátima, em Itabuna, e continuará até terça-feira (16), no mesmo bairro.

Já nos dias 17, 18 e 19 a ação será na Praça da Piedade, no Califórnia, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, conforme anunciou a coordenadora da DCZ, Ellen Gleicer Lima Santos. Podem receber a dose do imunizante animais a partir de três meses de idade.

Ellen diz que esta é uma das atividades rotineiras da Divisão de Controle de Zoonoses. Segundo ela cerca de 140 cães e gastos já receberam dose de vacina entre os meses de janeiro e fevereiro e garante que a ação continuará na cidade, seguindo o cronograma de trabalho.

“Nossa proposta é continuar a levar esta e outras ações para mais perto da comunidade com o intuito de garantir a saúde animal e da população em geral”, disse. Sobre a raiva canina, ela lembra que é uma doença grave se transmitida do animal para o humano, podendo levar à morte. “Por isso os cuidados devem ser redobrados no combate e prevenção desta doença”.

Ela reforça que “a vacina antirrábica ainda é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis” e destaca que o município oferece o imunizante gratuitamente o ano inteiro.