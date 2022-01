Vacinação: cronograma inclui atendimento específico para afetados pela chuva

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio, divulga o calendário de vacinação nesta primeira semana do ano novo, em Itabuna. Há, inclusive, uma programação específica para famílias afetadas pela chuva. Além da Covid-19, contra Influenza, Tétano e Hepatite A.

Para a imunização contra a Covid-19 nas Unidades Básicas e de Saúde da Família a vacinação da primeira, segunda e terceira doses será aplicada a partir de terça-feira, dia 4, até a próxima sexta-feira, dia 7, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Acompanhe!

Para a primeira dose, o público é formado por crianças maiores de 12 anos. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Já a segunda dose nas UBS e USF, pessoas que estão com data de retorno até o dia 07/01 para uso das vacinas das Coronavac, Oxford e Pfizer.

Vale destacar que está liberada a antecipação da 2ª dose Pfizer para 60 dias. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose.

Na quarta-feira, dia 5, haverá ação de segunda dose para pessoas maiores de 18 anos que estão em atraso no esquema vacinal e também para adolescentes de 12 a 17 anos que já tenham recebido a primeira dose da vacina Pfizer até 7/11. A ação será na UniFTC das 17 às 20 h. A documentação necessária é o RG, CPF ou Cartão SUS, cartão de vacina com o registro da primeira dose e comprovante de residência.

Reforço Janssen

Para a terceira dose nas Unidades Básicas e de Saúde da Família de terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Serão imunizadas pessoas maiores de 18 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de 4 meses (a partir da data da segunda dose).

Na quarta-feira, dia 5, haverá ação de terceira dose para pessoas maiores de 18 anos e que tenham concluído o esquema vacinal há 4 meses (a partir da data da segunda dose). Além disso, haverá também dose de reforço da Janssen: pessoas maiores de 18 anos que tenham tomado esta vacina (primeira dose/dose única) dentro do intervalo 2 a 6 meses.

A ação será na UniFTC, das 17 às 20 horas. A documentação necessária é o RG, CPF ou Cartão SUS, cartão de vacina com o registro da última dose. O atendimento é por ordem de chegada.

Vacinação para afetados pela chuva (Banco Raso)

Nesta terça, haverá vacinação para pessoas afetadas pelas chuvas residentes no bairro Banco Raso. A vacinação seletiva (Covid-19, Influenza, Tétano e Hepatite A) visa imunizar contra doenças de síndrome gripal e também contra doenças de exposição às águas contaminadas.

A ação será das 8 às 12 horas na Escola Passo a Passo, no Banco Raso. A documentação necessária é o RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com o registro vacinal, se disponível (a equipe vai orientar aqueles que não dispõem de algumas documentações).

Para afetados pela chuva (Mangabinha)

Na quarta-feira, dia 5, haverá a vacinação pela Rede de Frio para pessoas afetadas pelas chuvas residentes no Bairro Mangabinha. A vacinação seletiva visa imunizar contra doenças de síndrome gripal e também contra doenças de exposição às águas contaminadas.

A ação será das 8 às 12 horas, na Escola João Mangabinha. A documentação necessária é o RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com o registro vacinal, se disponível, (a equipe vai orientar àqueles que não dispõem de algumas documentações).

Para afetados no Sarinha e Gogó da Ema

Na quinta-feira, dia 6, haverá imunização para pessoas afetadas pelas chuvas residentes nos bairros Sarinha e Gogó da Ema. A vacinação seletiva visa imunizar contra doenças de síndrome gripal e contra doenças de exposição às águas contaminadas.

A ação será das 08h às 12 horas, na Praça do bairro Sarinha. A documentação necessária, assim como as demais orientações, são as mesmas do bairro anterior.

Para afetados na Rua de Palha

Na sexta-feira, dia 7, serão vacinados afetas pelo temporal residentes na Rua de Palha. A vacinação seletiva visa imunizar contra doenças de síndrome gripal e também contra doenças de exposição às águas contaminadas.

A ação será das 8 às 12 horas, na Igreja Católica do bairro. A documentação necessária é a mesma exigida nos demais pontos de imunização.