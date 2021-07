Vacinação dá freio a mortes por Covid-19 em Itabuna

Segundo dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Itabuna está há 11 dias sem o registro de mortes em decorrência da Covid-19. O cenário de alívio vem do dia 8 a 18 deste mês, quando o número acumulado de óbitos estacionou em 605.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, afirma que esse recuo no número de óbitos é resultado do avanço da vacinação da população de maior risco contra o novo coronavírus. O subgrupo é integrado por idosos e pessoas com doenças crônicas. Ela esclarece que as mortes somente são noticiadas após investigação da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

“Ao completar o esquema vacinal nesse público, sentimos o reflexo nos casos mais graves e nas mortes pela doença. Mas, esse período sem óbito não significa que não morreu ninguém na cidade por covid-19. Pode ter tido, sim, uma redução importante”, frisa.

Cuidados continuam

Para a secretária é preciso avançar ainda mais na vacinação, mas adverte que a população deve colaborar com o uso da máscara facial, álcool gel 70%, o distanciamento social e evitar aglomerações.

“Esse é um fator a mais para que continuemos avançando. Atualmente, Itabuna tem 40% da população vacinada com a 1ª dose e 20% com o ciclo completo de imunização, 2ª dose ou dose única, o que é muito positivo”, afirma a secretária.

O mais recente Boletim da Covid-19 divulgado no domingo, dia 18, informa que o município tem no momento 437 casos ativos da doença, com 40 pacientes internados em UTI e 35 internados em leitos clínicos.

Calendário de imunização

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde executa o calendário de vacinação contra Influenza e Covid-19. Até sexta-feira (23(, das 8 às 11 horas, prossegue a vacinação contra o vírus Influenza nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência nominal. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses.

No período vespertino, prossegue ainda nas Unidades Básicas e de Saúde Família, a vacinação da primeira dose contra a Covid-19. A aplicação vai das 13 às 16 horas. Também serão vacinadas contra a Covid-19 as pessoas com idade a partir de 35 anos completos em 1ª dose (Oxford).

Na quarta-feira (21), serão vacinados contra a Covid-19 (Janssen) os moradores de rua do município de Itabuna. A ação, que será em parceria com a Secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, acontecerá na sede do Tiro de Guerra, a partir das 10 horas.

Na sexta-feira, haverá também ação pela manhã para vacinação contra Covid-19 na UniFTC. A aplicação da primeira dose da Oxford será das 8h30min às 13h30min para pessoas a partir de 35 anos completos. Serão disponibilizadas 400 senhas a serem distribuídas na fila por ordem de chegada.

A documentação necessária é RG, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência em nome pessoal. Para quem mora de aluguel, é preciso que o proprietário assine o documento ou que o inquilino leve a fotocópia do contrato.