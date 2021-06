Vacinação em Ilhéus chega para pessoas de 40 anos

Prefeitura de Ilhéus ampliou a vacinação contra a Covid-19 no município. Nesta terça-feira (22), o público com idade igual ou superior a 40 anos receberá a primeira dose da vacina da Pfizer, via drive-thru e nos pontos fixos, das 8h às 16h. De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), foram repassadas 2.500 doses do imunizante, que serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada local.

A vacinação acontece nos pontos de drive-thru, montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. As doses também serão ofertadas na Cruzada do Bem pelo Bem e no Salão da Igreja São João Batista, no Pontal. Em todos os locais o serviço estará disponível das 8h às 16h ou enquanto durarem os estoques da vacina.

Documentação – O público 40+ deve apresentar CPF; cartão do SUS; comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua.

Conforme decisão da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB-BA), a vacinação contra a Covid-19 em todo o estado seguirá apenas o critério de idade, por ordem decrescente de faixa etária. O secretário estadual de saúde, Fábio Vilas-Boas, explicou que as vacinas serão distribuídas proporcionalmente ao número de habitantes de cada município em relação à população total do estado.

Serviço – Vacinação (1ª dose Pfizer)

Data: 22/06/2021 (terça-feira)

Horário: Das 8h às 16h

Locais:

– Cruzada do Bem pelo Bem

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista – próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade

– Salão da Igreja São João Batista

Pontos de drive-thru:

– Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções

– Praça São João Batista, Pontal

por Raiane Amorim, Secom