Vacinação em Ilhéus chega para quem tem 34 anos

A faixa etária de vacinação contra a Covid-19 será mantida para pessoas com idade igual ou superior a 34 anos nesta segunda (26) e terça-feira (27) em Ilhéus. A aplicação da primeira dose acontece em 13 unidades de saúde informadas em comunicados anteriores, conforme o horário de funcionamento das salas de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reitera que as doses serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada local. O público deve apresentar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. As unidades de saúde estão distribuídas nos módulos abaixo.

Módulo Sul:

– ESF Nossa Senhora da Vitória, das 13h às 15h30;

– ESF do Ilhéus II, UBS do Hernani Sá e UBS de Olivença, das 8h às 11h30;

– UBS do Nelson Costa, das 13h às 16h

Módulo Norte:

– UBS Sarah Kubitscheck, das 13h às 16h30;

Módulo Centro:

– UBS Conquista, UBS Santa Dulce dos Pobres (antiga UBS Joaquim Sampaio) e ESF do Basílio, das 8h às 11h30;

– CAE III (antigo Sesp), das 13h às 16h30;

Módulo Oeste:

– UBS Euler Ázaro, das 8h às 11h30;

– UBS do Banco da Vitória, das 13h às 16h30;

– ESF do Salobrinho, das 8h às 11h30

Todas as unidades, com exceção da ESF Ilhéus II e ESF do Salobrinho, retomarão a vacinação de rotina no turno oposto ao da vacinação contra a Covid-19.

Segunda dose – Pessoas com retorno marcado para a próxima segunda-feira (26) podem comparecer ao CMAE, antigo Colégio Fênix, das 8h às 12h e das 13h às 15h ou à Cruzada do Bem pelo Bem, das 8h às 16h, para completar o esquema vacinal. É indispensável a apresentação do CPF e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante. O CMAE está localizado na Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova.