Vacinação em Ilhéus recomeça nesta segunda-feira

A vacinação para idosos a partir de 63 anos continua nesta segunda-feira (12). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Ilhéus recebeu nova remessa contendo 1.160 unidades da vacina de Oxford, destinadas à aplicação da primeira dose. Esse total corresponde a 5% dos idosos nessa faixa etária. O quantitativo, portanto, não é suficiente para atender as duas estratégias dr imunização (zonas urbana e rural).

O serviço será ofertado a partir das 8h, nas cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social ( CRAS ) Norte, Sul, Olivença, Vilela e Oeste e na Cruzada do Bem pelo Bem, próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade. É importante a apresentação do CPF; cartão de vacinação; cartão do SUS e comprovante de residência.

Reforço da imunização – A aplicação de segunda dose da vacina CoronaVac acontece no sistema drive-thru também na próxima segunda-feira (12). De acordo com a Sesau, as pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante e estão dentro do prazo para tomar a segunda dose devem comparecer aos pontos de drive-thru para completar o esquema vacinal e garantir a proteção contra a Covid-19. A imunização acontece das 8h às 13h, na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções e na Praça São João Batista, no Pontal.

As doses serão ofertadas conforme o estoque disponível em cada ponto de vacinação. É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação comprovando a aplicação da primeira dose. À medida que novos lotes forem entregues, um novo cronograma será divulgado.