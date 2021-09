Vacinação em Itabuna incluí adolescentes a partir de 12 anos

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga calendário de vacinação contra Influenza e Covid-19, em Itabuna, que contempla nesta semana. Hoje, dia 27, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, prossegue a vacinação contra o vírus Influenza (gripe) nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante nominal de residência.

Já para a vacinação do Covid-19, também no período matutino e vespertino, acontece a vacinação da primeira dose contra o Covid-19. Da segunda-feira, dia 27 a sexta-feira, dia 1º/9, a vacinação será destinada aos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, primeira dose.

A partir de hoje serão incluídos os adolescentes sem comorbidades, com idade a partir de 13 anos gradativa e escalonada por idade.

A documentação necessária é a Carteira de Identidade (RG), CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência no nome dos pais. Para os que tem comorbidades, acrescentar o relatório médico atualizado (últimos seis meses).

Os adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar acompanhados por um responsável maior de 18 anos. Vale frisar que os postos funcionam até às 16 h, mas as ampolas com as doses de vacina serão abertas apenas até às 15hs devido à validade.

Outro grupo incluído no cronograma desta semana são as gestantes e puérperas a partir de 12 anos. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia da ultrassom e cartão pré-natal (assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro); fotocópia da certidão de nascimento da criança.

A partir desta semana, nas terças-feiras e quintas-feiras, semanalmente, será realizada a repescagem da primeira dose contra o Covid-19 de pessoas com idade maior que 18 anos nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência nominal.

2ª DOSE CORONAVAC / OXFORD / PFIZER

Nesta semana, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, haverá aplicação das segundas doses das vacinas Oxford, Coronavac e Pfizer para aquelas pessoas que receberam a primeira dose das respectivas vacinas.

Para a Pfizer e Oxford, o grupo contemplado nesta semana para a segunda aplicação é aquele que recebeu a primeira dose até 9 de julho. Também haverá aplicação da segunda dose para os grupos que estão em atraso para completar o esquema vacinal da Coronavac, Pfizer e Oxford.

Na quarta-feira, dia 29, receberão a segunda dose da vacina Oxford contra Covid-19, pessoas com idade a partir de 35 anos, que receberam a primeira dose no dia 7 de julho no drive-thru. A ação será na UniFTC das 9 às 13 h. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

3ª DOSE

Na quinta-feira, dia 30, idosos maiores de 80 anos que tenham concluído o esquema vacinal (D1 e D2) num intervalo de seis meses da segunda dose, receberão a dose de reforço com a vacina da Pfizer. As ações para aplicação serão realizadas em 4 locais: UniFTC, USEMI, Faculdade Santo Agostinho e Colégio IMEAN, das 9 às 13 h com limitação de 200 senhas para cada local de aplicação, totalizando 800 senhas. A documentação exigida é RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com o registro da segunda dose.

Além disso, haverá também a dose de reforço para os trabalhadores da saúde em atividade, maiores de 60 anos que atuem nos Departamentos de Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde. A ação será na sexta-feira, dia 1º, na UniFTC das 9 às 13 h. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, e cartão de vacina com registro da primeira dose.