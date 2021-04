Vacinação hoje em Ilhéus é para a segunda dose

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) dá continuidade à aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (15) em Ilhéus. As pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante da CoronaVac e estão dentro do prazo de agendamento para a aplicação da segunda dose devem procurar os pontos de drive-thru, montados na Avenida Soares Lopes e na Praça São João Batista, no Pontal, das 8h às 13h.

É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando o intervalo mínimo de 28 dias entre as aplicações. A secretaria reitera a necessidade de completar o esquema vacinal no intervalo recomendado pelo fabricante para garantir a proteção contra a doença.

Busca ativa – O setor de Combate às Endemias realiza o trabalho de busca ativa do público que não compareceu na data agendada para receber a 2ª dose da CoronaVac. Conforme o setor, os agentes percorrem diversos bairros de Ilhéus para localizar as pessoas que precisam receber o reforço da vacina e aquelas que integram o grupo prioritário da primeira fase, contudo ainda não foram imunizadas.