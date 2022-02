Vacinação infantil acontece às quartas e sextas-feiras em Ilhéus; veja pontos

A Secretaria de Saúde (Sesau) divulgou os locais de vacinação infantil contra a Covid-19 em Ilhéus. De acordo com a Sesau, a estratégia acontece toda quarta e sexta-feira, nas unidades de saúde Sarah Kubitschek, Euler Ázaro, Hernani Sá e no CAE III, antigo Sesp, das 9h às 12h. O serviço contempla crianças de 5 a 11 anos.

No ato da vacinação a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai ou de um responsável legal e portar CPF, cartão do SUS, bem como caderneta de vacinação. É necessário que o adulto apresente documento de identificação com foto.

A imunização dos demais públicos será ofertada em outros pontos da cidade, conforme horários específicos.

Serviço

Vacinação infantil contra a Covid-19

Público-alvo: Crianças de 5 a 11 anos

Período: Quartas e sextas-feiras

Horários: Das 9h às 12h

Locais:

– UBS Sarah Kubitschek (Malhado – Parque Infantil);

– UBS Euler Ázaro (Teotônio Vilela);

– UBS Hernani Sá;

– CAE III (antigo Sesp – Avenida Canavieiras)