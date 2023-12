Vacinação intensificada na próxima semana em Itabuna

Uma ação para intensificar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos será realizada entre os dias 11 e 15 de dezembro, em Itabuna. Quem organiza a imunização é a Rede de Frio, do Departamento de Atenção Primária, na Secretaria Municipal de Saúde.

Nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, o público pode comparecer das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Nesse período serão oferecidas todas as vacinas do calendário infantojuvenil previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além disso, também será o momento para atualização cadastral no sistema.

Durante os dois últimos finais de semana, a equipe da Rede de Frio, em conjunto com a equipe da Atenção Primária, realizou mutirão de atualização dos dados no sistema E-SUS. Foi identificado que muitas crianças ainda estão sem a devida atualização da caderneta vacinal.

Doenças a prevenir

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, destacou a importância da conscientização dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes quanto à imunização. “Precisamos do apoio de vocês para que possamos manter uma situação confortável dentro do município no que se refere não somente à Covid-19, mas à gripe, pneumonia, meningite, sarampo, etc. São doenças que chamamos de imunopreveníveis”, disse.

“Mais uma vez, fica o apelo da Coordenação, na perspectiva de que todos cumpram com seu papel. Pedimos a colaboração para que busquem o serviço de vacinação mais perto de casa”, afirmou. A documentação necessária é o cartão de vacina da criança ou do adolescente, documento de identificação e CPF.