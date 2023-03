Vacinação itinerante contra Covid-19 em bairros de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), em parceria com a Universidade Paulista (UNIP), com o intuito de ampliar a oferta da vacina contra a Covid-19 deu início à vacinação itinerante nos bairros da cidade com cronograma até o mês de junho. A ação vai disponibilizar equipes volantes, que passarão pelas seguintes localidades: Residencial Sol e Mar, Vila Cachoeira, Residencial Vilela, Praça do Pontal, Malhado (Central de Abastecimento), Iguape e Praça J J Seabra, no Centro.

O Residencial Morada do Porto foi a primeira localidade a ser contemplada com o atendimento de imunização itinerante na última terça-feira (21). De acordo com a Sesau, serão ofertadas a primeira, segunda, terceira e quarta dose, para crianças a partir de cinco anos e para o público geral que ainda não se vacinou ou que esteja com alguma dose em atraso.

A vacina bivalente também estará disponível para os grupos prioritários, compostos por pessoas acima de 60 anos; indígenas e quilombolas; gestantes e puérperas; pessoas imunossuprimidas; trabalhadores da saúde; pessoas vivendo em Instituição de Longa Permanência (ILP); adolescentes em medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional e pessoas com deficiência permanente.

É importante a apresentação do documento de identificação com foto e do cartão de vacinação. No caso das puérperas, é indispensável a apresentação da certidão de nascimento do recém-nascido.

Confira o cronograma.

– Local: Residencial Sol e Mar (Quadra D)

Data – 29/03, das 8h às 12h

Retorno – 17/05, das 14h às 17h;

– Local: Vila Cachoeira

Data – 04/04, das 8h às 14h;

– Local: Residencial Vilela

Data – 11/04 e 18/04, das 14h às 17h

Retorno – 24/05, das 8h às 14h;

– Local: Praça do Pontal

Data – 25/04, das 14h às 17h;

– Local: Malhado (Central de Abastecimento)

Data – 03/05, das 14h às 17h

Retorno – 30/05, das 8h às 14h;

– Local: Iguape

Data – 09/05, das 14h às 17h;

– Local: Praça J J Seabra (Centro)

Data – 01/06 e 07/06, das 8h às 17h