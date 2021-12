Vacinação itinerante contra Covid-19 vai à zona norte de Ilhéus

Moradores da zona norte de Ilhéus serão contemplados com a vacinação itinerante contra a Covid-19. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão na ESF Alto do Coqueiro; ESF Barra e UBS Iguape, das 8h às 12h, nesta quinta (2) e na ESF Alto do Coqueiro; ESF Barra e ESF Iguape, na sexta-feira (3), também das 8h às 12h. A ação visa ampliar a cobertura e atender à população apta a receber a vacina, com aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose do imunizante.

A Sesau reforça que a estratégia segue normalmente nas unidades previamente comunicadas, conforme horários específicos. O serviço itinerante tem o objetivo de expandir a vacinação para beneficiar o público-alvo preconizado na campanha.

Documentação

Para tomar a 1ª dose o público deve portar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Já para receber a 2ª dose é imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e cartão de vacinação constando a primeira aplicação.

A dose de reforço será aplicada mediante apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação constando as duas aplicações.

Vacine-se! Vacina salva vidas!

Confira a programação

Quinta-feira – 2 de dezembro

– ESF Alto do Coqueiro;

– ESF Barra;

– UBS Iguape

Horário: Das 8h às 12h

Sexta-feira – 3 de dezembro

– ESF Alto do Coqueiro;

– ESF Barra;

– ESF Iguape

Horário: Das 8h às 12h