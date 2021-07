Vacinação: mais um dia de segunda dose em Ilhéus

Pessoas com retorno marcado para tomar a segunda dose tanto da vacina de Oxford/AstraZeneca quanto da CoronaVac até 19 de julho podem buscar os postos de vacinação nesta segunda-feira (19) em Ilhéus. O serviço será ofertado das 8h às 14h, via drive-thru, nos pontos montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. As doses também serão ofertadas na Cruzada do Bem pelo Bem e no Salão da Igreja São João Batista, no Pontal.

É indispensável a apresentação do CPF e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante. O CMAE continua como ponto fixo, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h.

1ª dose contra a Covid-19 – A estratégia de primeira dose para as pessoas com idade igual ou superior a 37 anos segue nas unidades de saúde, conforme o horário de funcionamento das salas de vacinação:

– Módulo Sul (ESF do Nossa Senhora da Vitória; ESF Ilhéus II; UBS Hernani Sá; UBS Olivença e UBS Nelson Costa)

–Módulo Norte (UBS Sarah Kubitschek);

– Módulo Centro (UBS Conquista; UBS Santa Dulce dos Pobres – Antiga UBS Joaquim Sampaio; CAE III e UBS Basílio)

– Módulo Oeste (UBS Euller Ázaro; UBS Banco da Vitória e UBS Salobrinho)

O público deve apresentar CPF; cartão SUS; comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua.