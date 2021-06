Vacinação: secretária de Saúde esclarece dúvidas na Câmara de Itabuna

A importância da vacinação, a chamada “dose de esperança” contra covid-19, será discutida em sessão especial na Câmara de Itabuna na tarde de quinta-feira (10), a partir das 14 horas. Nesta data transcorre o Dia Mundial da Imunização, tema que gera tanta expectativa nestes tempos de pandemia.

Solicitado pelo vereador Solon Pinheiro (Solidariedade), o evento contará com a presença da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, e da coordenadora de Imunização, Camila Brito.

Elas deverão esclarecer dúvidas sobre o andamento do cronograma de vacinação em Itabuna, apontar dificuldades, perspectivas e dados sobre a chegada dos imunizantes à cidade.

“Aproveitamos o momento em que imunização é um tema muito importante e queremos um balanço sobre a vacinação em Itabuna. Qual o número de vacinados, as categorias atendidas, qual a perspectiva de novas categorias também serem imunizadas, qual o tempo previsto para vacinar toda a população de Itabuna?”, elencou o vereador, sobre os assuntos a serem esclarecidos com as representantes da Secretaria de Saúde.

Vale lembrar que a sessão será transmitida, em tempo real, pelo YouTube e Instagram da Casa.