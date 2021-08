Vacinação segue na segunda-feira em Ilhéus

Prefeitura de Ilhéus mantém na próxima segunda-feira (9) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 28 anos. A estratégia acontece nas 13 unidades de saúde informadas em comunicados anteriores, de acordo com o horário de funcionamento das salas de vacinação. Pessoas com segunda dose marcada até o dia 9 de agosto também podem comparecer às unidades de saúde, conforme horário específico, ou ao CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h, para completar o esquema vacinal.

A Secretaria de Saúde (Sesau) informa que a segunda dose não será antecipada. A pessoa deve comparecer na data indicada no cartão, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações.

Documentação – Para tomar a primeira dose o público deve portar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Já para receber a segunda dose é imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante.