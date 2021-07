Vacinação: segunda dose da Oxford em Ilhéus

A secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus (Sesau), antecipou para os dias 12 e 13 de julho, segunda-feira e terça-feira que vem, a aplicação da segunda dose da vacina de Oxford, contra a Covid-19, para os usuários com datas agendadas entre 12 a 16 de julho. A oferta da segunda dose será realizada das 8h às 14h, nos pontos de drive thrus instalados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no bairro do Pontal.

O usuário deve apresentar documentos como CPF; cartão do SUS; comprovante de residência e cartão de vacinação com a anotação da primeira dose da vacina Oxford.

A Clínica Municipal de Atendimento Especializado (CMAE), antigo colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, segue como ponto fixo de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 as 12hs, pela manhã, e das 13h às 15h, pela tarde,

Serviço: 2ª dose da vacinação contra a Covid-19 (Oxford)

Público-alvo: Usuários com agendamento da 2ª dose entre 12 e 16 de julho

Data: 12/07, segunda-feira, e 13/07/2021, terça-feira

Horário: Das 8h às 14h.

Locais Pontos de drive-thru:

– Avenida Soares Lopes – próximo ao Centro de Convenções

– Praça São João Batista – Pontal