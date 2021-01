Vacinas Coronavac e Oxford são aplicadas em municípios do Sul da Bahia, mas prevenção deve ser mantida

Cidades do Sul da Bahia, que integram o Núcleo Regional de Saúde-NRS Sul, estão aplicando as doses da primeira fase de vacinação contra a Covid 19, repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde-Sesab, Entregues ao Governo da Bahia pelo Ministério da Saúde, a vacina de Oxford faz parte do segundo lote de vacinas enviadas ao Estado.

Municípios que integram as regiões de Itabuna e Ilhéus receberam um total de 5420 doses da vacina de Oxford/Fiocruz. Somadas às vacinas da Coronavac, entregues na semana passada, o Sul da Bahia já recebeu 19.631 doses.



A diretora do NRS Sul, Domilene Borges (foto), destaca que “com a vacinação iniciada, é extrema importância que os municípios sigam as recomendações para garantir a imunização do público-alvo definido nesta primeira fase, fiscalizando a aplicação correta das doses disponíveis, já que existe um cronograma para que novos grupos de pessoas sejam atendidas até que toda a população possa ser imunizada”.

Entre o público alvo nesta etapa estão profissionais de saúde que atuam em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde, idosos residentes em abrigos e indígenas. Mesmo com o início da vacinação, Domilene Borges ressalta que “estamos apenas no início e um processo que vai demandar tempo e muito esforço. Por isso é importante que a população reforce as medidas de prevenção como distanciamento social, uso de máscaras e higienização permanente”.