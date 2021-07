Vagas Bahia: Cátedra abre 300 vagas de emprego em Itabuna

A Cátedra, agência completa de RH para atração, seleção e capacitação de talentos, está com 300 vagas abertas em Itabuna, na Bahia. O processo seletivo é para operador de telemarketing perfil ativo, em regime CLT, com escala 6×1 e oferece salário compatível com a função, além de comissão e benefícios como VR, VT, plano de saúde, plano odontológico e auxílio creche. Além de alcançar talentos, a companhia é responsável pela formação profissional de mais de 15 mil pessoas.

As vagas requerem Ensino Médio completo, ter mais de 18 anos e residir em Itabuna. Os interessados podem se candidatar pelo link https://bit.ly/3juwl2o

Os profissionais serão responsáveis por realizar ligações a clientes ou empresas, divulgar a marca e vender o produto ou serviço garantindo a satisfação dos nossos clientes. Atender prontamente os nossos clientes, prestar informações sobre o produto e sanar dúvidas de forma clara, dinâmica e satisfatória são as principais atribuições e responsabilidades do operador de telemarketing ativo.

SOBRE A CÁTEDRA EDUCACIONAL

Somos uma agência completa de RH para atração, seleção e capacitação de talentos. Temos paixão pelo desenvolvimento humano e pela aprendizagem e utilizamos diversas tecnologias de ensino, aplicando metodologias criativas e inovadoras para conectar os sonhos das pessoas com a tão sonhada formação e o desejado crescimento profissional. Temos o objetivo de promover as mais positivas e duradouras experiências de contratação para o mercado de trabalho e aprendizagem.