Valderico Junior assina carta internacional pela proteção do Pau-Brasil

O prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Junior, aderiu a uma iniciativa internacional voltada para a conservação da biodiversidade e o combate à exploração ilegal do pau-brasil, árvore nativa e símbolo da Mata Atlântica brasileira. Valderico assinou a Carta de Vitória, um documento que reúne o apoio de organizações sociais, ambientais e cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente.

A carta foi elaborada durante o Congresso e Seminário Brasileiro sobre o Pau-Brasil, realizado em novembro deste ano, em Vitória (ES). Seu principal objetivo é incluir a espécie Paubrasilia echinata (nome científico da planta) no Apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU). Essa inclusão fortalecerá os mecanismos de proteção contra a exploração e o comércio ilegal da espécie, permitindo ainda o uso sustentável a partir de áreas de reflorestamento.

Ao assinar a Carta de Vitória, Valderico Junior reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e demonstra sensibilidade às questões ecológicas, culturais e de proteção do patrimônio natural brasileiro.