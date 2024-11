Valderico Junior recebe reforço de consultorias para transição de governo em Ilhéus

A equipe do prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Junior, contará com o apoio de duas empresas de consultoria para estruturar a transição de governo. A apresentação do projeto de trabalho ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), em reunião no Hotel Barravento.

As empresas são a MRG Consultoria, representada por Mauro Ricardo e George Tormin, e a Nossas Ideias, representada por Cristiane Thomaz, Duda Lomanto, Mila Paes e Vivianni Pinheiro. Trazidas por intermédio da Fundação Índigo, presidida por ACM Neto, as consultorias foram as equipes responsáveis pela elaboração do choque de gestão implementado em Salvador, considerado um marco na capital baiana.



Durante a reunião, os consultores apresentaram o modelo de trabalho e o cronograma de ações que serão desenvolvidas ao longo do processo de transição. A missão das consultorias é fornecer suporte na coleta de dados e na criação de um plano de medidas a serem implementadas desde o primeiro dia de mandato, garantindo uma gestão eficiente.

“São grandes reforços para nossa equipe, que vem em um ritmo acelerado de trabalho para, a partir de 1º de janeiro, enfrentar os muitos desafios com eficiência, entregando o melhor à população de Ilhéus”, declarou Valderico Junior.