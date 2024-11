Valderico Junior reforça compromisso pela prevenção de desastres

Nesta terça-feira (12), o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Junior, e a vice-prefeita, Wanessa Gedeon, participaram de uma reunião com membros do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Na oportunidade, a futura gestão conheceu o trabalho desenvolvido pelo projeto, uma iniciativa vinculada ao Ministério das Cidades do Governo Federal, e explorou como suas ações podem colaborar com a prefeitura, a partir de 2025.

O coordenador geral do PMRR, Joel Felipe, apresentou as estratégias de atuação do grupo, destacando o desenvolvimento de medidas de prevenção e mitigação de desastres. O projeto desempenha um papel essencial ao realizar visitas técnicas, mapear áreas de risco e planejar instruções para reduzir os impactos. A parte técnica é conduzida por professores, estudantes e técnicos da UFBA, UESC e IFBA, além de contar com a participação de toda comunidade.

Valderico Junior ressaltou a importância do projeto e reforçou que a questão é prioridade para sua equipe:

“Não é de hoje que pontuo o quanto é urgente trabalhar na prevenção de riscos na nossa cidade, sobretudo em relação aos alagamentos e deslizamentos que tanto prejudicam a população. Tratei disso na ida à Brasília recentemente, e é ótimo saber que temos esse projeto aqui em Ilhéus para melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, disse.