Valete é primeiro prefeito reeleito em Jussari

Com apenas 35 anos de emancipação política, o município de Jussari não tinha vivenciado uma reeleição até o último domingo (15). Antônio Bandeira Valete, casado e pai de três filhos, já havia sido vereador por cinco mandatos antes de chegar à Prefeitura. A chapa, que tem como vice o professor Amaral Dias, obteve 1.599 votos à frente do adversário, vereador Erisvaldo Moraes. Valete e Amaral conquistaram não só a reeleição como bateram o recorde de votos válidos na cidade.

Durante a campanha, Valete optou por investir nas redes sociais como alternativa às restrições de comícios, feitas pelo TER (Tribunal Regional Eleitoral). Com uma equipe composta apenas por jovens do município, o prefeito atingiu não só os moradores locais como aquele que moram fora de Jussari. Assim, mostrou que é possível seguir a lei e fazer campanha.

Valete entra para a história de Jussari como o primeiro prefeito reeleito do município e afirma que agora a responsabilidade aumentou. “Tivemos a aprovação de mais de 70% da população, essa marca só foi possível por conta da responsabilidade da equipe de trabalho ‘Um Novo Tempo’, que não deixou de trabalhar um só dia; agora a responsabilidade é ainda maior, temos a obrigação de multiplicar as ações e de buscar ainda mais investimentos”, ressaltou Valete.

A chapa majoritária conseguiu, ainda, eleger oito dos nove vereadores do município, com uma renovação de aproximadamente 50% das cadeiras do Legislativo.