Vamos ajudar! Família pede apoio para tratar jovem que está perdendo a visão rapidamente

Luiz Gustavo Del Rei Souza Pimenta está vivendo um drama pessoal que mobiliza toda a sua família em busca de uma resposta urgente. Em menos de dois meses, o jovem ilheense de 19 anos já perdeu quase toda a visão dos dois olhos, sem que ainda se tenha um diagnóstico médico fechado sobre a causa do problema. A investigação oftalmológica está sendo conduzida pelo neurologista Cleber Cândido, em Itabuna, e o oftalmologista Laudo Silva Costa Júnior, em Vitória da Conquista.

A luta dos pais, Maurício Souza Pimenta e Lívia Márcia Del Rei Ribeiro de Miranda Pimenta, junto com o jovem, tem sido uma peregrinação a diversos médicos – passando ao todo por sete profissionais – e tendo já realizado 63 exames, todos com resultados normais.

O problema é que a família, além de abalada psicologicamente, também já está enfrentando sérias dificuldades financeiras para arcar com as despesas médicas. Por isso, está sendo realizada uma campanha através da rifa de um colchão Ortobom casal D33, doado pelo dono de uma franquia da marca. O valor do bilhete da rifa é de apenas R$ 10,00 e pode ser adquirido na farmácia Melhor Preço Ilhéus na rua 13 de maio, n. 212, Pontal.

Quem preferir doar algum outro valor, pode depositar nas contas:

– Caixa

Ag. 3203

c/c 9975-0 OPER 023

– Banco do Brasil

Ag. 0019-1

c/c 61.309-6

Maurício Souza Pimenta

CPF 715.254.755-68

– Santander

Ag. 3150

c/c 13002273-3

NF de Souza Pimenta Drogaria