Vamos falar de amor

Eu não sei você, meu amado leitor, mas o que vejo cada vez mais por este mundão são as pessoas distanciadas do amor. E aqui eu estou falando de amor romântico mesmo, aquele entre duas pessoas que se encontram, se gostam e decidem ficar juntas e construir algo de valor juntas também.

Pois bem, a sensação que eu tenho, principalmente ao passear pelo planeta das redes sociais, é que o amor está sendo negligenciado. Está sendo vestido com algumas roupas que não cabem nele. Está sendo transformado em algo superficial, sem entrega, sem percalços, sem doação mútua.

O amor real assusta! Ele nos coloca diante de tudo aquilo que a gente guarda a sete chaves de nós mesmos. Se colocar e se mostrar entregue e vulnerável numa relação não é fácil. A gente sente desconforto, medo de não ser aceito, inquietação por não saber de qual forma o outro vai reagir com tudo aquilo. Mas só dessa forma é possível viver um amor real.

Amor real. Aquele que são duas peças iguais numa mesma equação. Dois universos com toda a sua bagagem, dores, medos, sonhos, expectativas. É aquele em que você precisa se despir – em todos os sentidos e, especialmente, no emocional. Se despir para ouvir, se despir para entender, se despir para trocar. Ser ouvido, acolhido também. Só é real quando existe troca e desejo pela troca.

Mas é um movimento muito natural a gente apenas esperar pelo amor, sabe? Por este amor real. Porque um dia ele chega.

Um dia o meu príncipe – ou minha princesa – chegará no meu Reino Encantado das Águas Claras. O que eu preciso fazer é só esperar.

Pouquíssimas pessoas neste planeta chamado Terra tiveram o bilhete carimbado por Deus e receberam em suas portas o amor de suas vidas com letreiro luminoso piscando em neon indicando isso. Concorda comigo?

A grande questão aqui, meu amado ser que me lê aí do outro lado, é a gente viver esperando eternamente, sem entender que é preciso uma mudança de postura. Se colocar disposto, aberto, disponível para o nível de troca e empatia que uma relação pautada no amor real requer.

Bate o medo de se machucar, a insegurança, o não saber se está fazendo certo? Óbvio! Mas até quando a gente vai ficar correndo disso? A vida está passando e tem muita gente disposta a construir junto nesse mundão. O amor sempre vale a pena! E, no fundo, é o que a gente quer. Ter alguém para compartilhar a vida, os dias e os planos.

Viver um amor real vai muito além de sexo e Netflix. É aí que o amor está sendo vestido com as roupas erradas. Tirar a armadura que vestimos durante uma vida para alguém pode ser desafiador e doloroso, mas a leveza sentida quando se encosta pele com pele e coração com coração é altamente compensatória.

O caminho para o amor real exige que a gente entenda que vai ter desencontros, incertezas e curvas; mas o importante é a gente aproveitar a viagem com uma boa companhia do lado e que enxergue o destino com a gente.

Falar de amor não é piegas. Querer um amor não te faz mais fraco. E aceitar que precisa da troca com o outro não de diminui. Muito pelo contrário!

O amor é para os corajosos.

– Psicanalista em formação; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica; Consultora de Projetos da AM3–Consultoria e Assessoria.

E-mail: [email protected]

Instagram: @maribenedito