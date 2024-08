Vamos transformar essa cidade”, garante médico Isaac Nery, em convenção do PDT de Itabuna

Vestido com a bandeira de Itabuna, o médico Isaac Nery garantiu que, eleito prefeito, vai realizar uma gestão transformadora, promovendo grandes mudanças em Itabuna.

“Vamos transformar essa cidade. Não terá um exame que não seja atendido. Já em fevereiro, vamos fazer mutirões para zerar filas e cuidar da saúde das pessoas”, assegurou.

Além disso, Isaac Nery comprometeu-se a oferecer uma educação de alta qualidade, em tempo integral, com três refeições diárias.

“Vamos promover uma educação transformadora, com a mesma qualidade da escola particular. As crianças terão prazer em ir à escola todas as manhãs”, prometeu.

“Essa é a pior gestão que esteve em nossa nessa cidade. Tem pessoas morrendo em filas por falta de atendimento. Está faltando materiais para diálise no Hospital de Base”, constatou o médico.

O candidato a vice-prefeito Kaká da Federal, disse que será um vice-prefeito ativo. “Já avisei a Isaac que vamos montar gabinetes nos bairros e nos condomínios. Queremos estar próximos ao povo”, garantiu

Ele criticou também as condições de infraestrutura de Itabuna. “Já tentei ajudar com locação de máquinas, mas os donos alegaram não poderem atender temendo serem notificados”, disse.

Não faltará recursos e serei campeão em emendas

O deputado federal, Felix Júnior, presidente do PDT na Bahia, disse que Itabuna terá a oportunidade de ser administrada por um médico que conhece bem as necessidades do povo.

“Gostaria de ter meu título aqui em Itabuna para votar em Isaac”, disse ele que é itabunense. “Posso assegurar que não faltará recursos pra campanha. Isaac será eleito prefeito e eu serei o campeão em emendas para Itabuna. Quer uma gestão com seriedade vote em Isaac”. concluiu

A convenção do PDT que oficializou o médico Isaac Nery candidato a prefeito de Itabuna e Kaká da federal vice, realizada na tarde de segunda-feira (5), lotou o plenário e o espaço externo da Câmara de Vereadores.

O partido também homologou os 22 candidatos a uma vaga no Legislativo Municipal. O ato contou com homenagens das mulheres e dos pais dos candidatos e a participação do presidente do PDT de Itabuna, Fernando Neto.