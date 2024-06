Vandalismo em outdoors do Hospital Estadual Costa das Baleias: polícia investiga o caso

Os outdoors do Governo do Estado da Bahia que divulgavam informações sobre o Hospital Estadual Costa das Baleias foram alvo de vandalismo no município de Teixeira de Freitas. As peças publicitárias, que tinham como objetivo informar a população sobre a nova unidade, foram danificadas.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local estão sendo analisadas. Os outdoors danificados serão substituídos nos próximos dias.

O Hospital Estadual Costa das Baleias teve um investimento do Governo do Estado de R$ 200 milhões entre obras, equipamentos e mobiliário, e conta com 216 leitos, sendo 30 de UTI adulto e pediátrica. Dispõe de um avançado centro de bioimagem, equipado com ressonância magnética, tomografia computadorizada, dentre outros equipamentos. Completam a estrutura, sete salas cirúrgicas e instalações para hemodinâmica.

A unidade é referência para 21 municípios e possui um perfil assistencial diversificado, oferecendo especialidades que vão desde clínica geral, passando pela pediatria, ortopedia, cardiologia, angiologia, urologia, mastologia, cirurgia torácica, oncologia até a neurocirurgia, suprindo diversas carências da região.