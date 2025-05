Veja a programação da 23ª Semana de Museus em Itabuna

A Rede UESC de Museus realiza, de 19 a 27 de maio, a 23ª Semana de Museus com uma programação dedicada à valorização da memória e da história regional.

A abertura oficial do evento acontece nesta segunda-feira (19), às 18h30, no Centro Cultural Teosópolis (CCT), com a palestra da historiadora e professora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Janete Ruiz Macedo. Ela abordará o tema “Praça Olinto Leone, Marco Inicial da Cidade de Itabuna”.

As atividades continuam na terça-feira (20), às 9h, na Sala de Reuniões do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH), no Pavilhão Adonias Filho, na UESC. O escritor Clóvis Silveira Góis Júnior apresenta a palestra “Sequeiro do Espinho – Passos de um Conflito”, baseada em seu livro homônimo.

Quem visitar a UESC também poderá conferir a exposição “A Batalha do Sequeiro do Espinho”, em cartaz no Centro de Documentação da UESC (CEDOC).

Ainda na terça-feira (20), às 19h, a Academia de Letras de Ilhéus sediará a palestra “Nas trilhas de Euclides Neto, entre a Literatura e a Política”, ministrada pelo historiador Albione Souza e Silva.

A programação da Semana de Museus também inclui atividades no Museu do Cacau, com a exposição: “Euclides Neto- um espirito livre 1925-2025 em homenagem ao centenário de nascimento do escritor grapiúna. E em celebração aos 115 anos de emancipação política de Itabuna, que serão comemorados no próximo dia 28 de julho, o Museu Amélia Amado apresenta a exposição “Itabuna: 115 Anos de Folia”, com foco na história do carnaval na cidade.

“Queremos manter viva a memória e a história regional, patrimônio da nossa cultura. A Semana de Museus cumpre esse papel”, destacou Janete Macedo, uma das organizadoras do evento.