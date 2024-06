Veja a programação do Arraiá da Saudade no Shopping Jequitibá

Em clima de São João, o Shopping Jequitibá em Itabuna está com uma programação especial durante toda a semana, valorizando o verdadeiro forró pé de serra, com a apresentação de grupos regionais na Praça da Alimentação

O Arraiá da Saudade, iniciado na segunda-feira, já teve as apresentações da Quadrilha Pisada Boa e do Trio Sanfoneiro.

Nesta quarta-feira, o forró fica por conta do grupo Tudo Vira Xote e na quinta tem Dri Souza. Já na sexta, o forró pra dançar agarradinho é Joilson Mark e seu violão seresteiro.

O Arraiá da Saudade, que esse ano homenageia o músico Kocó do Lordão, prossegue no sábado, com Kércia Valente e será encerrado no domingo, dia 23, com nova apresentação de Joilson Mark.

No dia 23 (véspera de São João) as lojas irão funcionar das 9 às 16 horas e a Praça de Alimentação das 10 às 17 horas. Já no dia 24 (Dia de São João), irão funcionar os restaurantes , academia, supermercado e laboratório

Durante o São João e o Ita Pedro 2024 o Shopping Jequitibá está com uma decoração especial nas lojas e um mix de produtos para quem quer curtir a mais tradicional festa do Nordeste.

Mais informações sobre a programação e horários de funcionamento podem ser conferidos nas redes sociais do shopping e em www.shoppingjequitiba.com.br