Veja a programação do Dia de Finados da Santa Casa de Itabuna

Acender velas, colocar flores no túmulo e rezar pela alma dos falecidos é uma tradição cristã que sobrevive há séculos, ultrapassou fronteiras e é cultivada por gerações. Para muitas pessoas, é uma forma de homenagear e demonstrar respeito, carinho, admiração e gratidão pelo ente querido que partiu deste mundo deixando boas lembranças e saudades. O dia 2 de novembro foi a data escolhida para as ações do Dia de Finados, que neste ano cai em um domingo.

Em Itabuna, a Santa Casa de Misericórdia e a Igreja Católica divulgaram, antecipadamente, a programação para facilitar o planejamento de quem não abre mão de homenagear o ente querido no segundo dia de novembro. O dia começa com uma missa celebrada por um padre da Paróquia Santa Rita, a partir das 7h.

De acordo com a programação especial para o Dia de Finados, a segunda missa começa às 9h, com o padre da Paróquia São Judas Tadeu. As atividades religiosas no período da manhã prosseguem às 11h, com celebrações dos padres das paróquias Senhor do Bonfim e Nossa Senhora das Vitórias. No período da tarde, as homenagens aos mortos começam às 14h com missas celebradas pelos religiosos das paróquias Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida.

As celebrações prosseguem às 15h com os padres das paróquias Santa Inês e Nossa Senhora Aparecida. Na sequência, às 16h, começam as missas dos religiosos das paróquias Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Piedade. As últimas missas do Dia de Finados começam às 17h, com lideranças da Catedral São José e das paróquias Santa Maria Madalena e Santa Maria Gorett