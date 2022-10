Veja a situação da orla de Ilhéus por causa de manchas de óleo

Nos últimos dias, cresceu vertiginosamente o número de mensagens enviadas ao Grupo de Amigos da Praia (GAP), com relatos sobre o surgimento de novos focos de óleo nas praias de Ilhéus. Assim como em 2019, quando a ONG ambientalista foi uma das principais frentes de combate ao derramamento de óleo no litoral, uma central de monitoramento já foi montada para registrar os dados enviados pela população, e voluntários já estão sendo acionados para conter mais um provável desastre natural no município.

Fotos, vídeos e áudios recebidos pelos gestores do GAP mostram placas de óleo calcificadas de norte a sul de Ilhéus, nas praias da Avenida, São Miguel, São Domingos, Milionários, Olivença, Cururupe e Ilha do Desejo. Há relatos também de ocorrências em Serra Grande, Una e Canavieiras. O presidente do GAP, Gabriel Macedo, diz que estão sendo adotadas providências para ações de limpeza do óleo no litoral, principalmente em áreas de desova de tartarugas. “Em 2019, encontramos famílias de tartarugas cobertas de óleo, e não queremos que isso se repita”, adianta o ambientalista.

Neste sábado (15), o GAP realiza mais um mutirão de limpeza de praias, a partir das 7 horas, com concentração na Catedral de São Sebastião, no centro histórico da cidade. No início da próxima semana, serão divulgados os dados coletados pela central do GAP e o cronograma de ações realacionadas aos novos focos de óleo.