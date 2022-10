Veja a última pesquisa Datafolha para o governo da Bahia

Jerônimo Rodrigues, candidato do PT, continua crescendo e tem tudo para levar a disputa pelo governo da Bahia para o segundo turno. É o que mostra a última rodada de pesquisas do Datafolha.

De acordo com a pesquisa, encomendada pelo grupo Metrópole e divulgada neste sábado, véspera das eleições, ACM Neto, do União Brasil, ainda está na frente com 51 por cento, contra 38 por cento de Jerônimo Rodrigues.

Ainda segundo o Datafolha, João Roma, PL, candidato do presidente Bolsonaro, permanece em terceiro lugar – oito por crnto. Já Kleber Rosa (PSOL), Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO) pontuaram 1% cada um, dividindo a quarta posição na pesquisa.

A pesquisa, baseada apenas nos votos válidos, sem brancos e nulos, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-00751/2022.

O instituto entrevistou 2.500 eleitores presencialmente em 75 municípios entre a sexta-feira e sábado. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos.