Veja as modificações no trânsito de Itabuna para o desfile do 7 de Setembro

Prefeitura de Itabuna, por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN) realizará a interdição temporária de ruas e avenidas do centro da cidade nas imediações da Praça José de Almeida Alcântara (Jardim do Ó) para a concentração de organizações militares e escolas da rede pública e particular que vão desfilar no domingo no 7 de Setembro.

Por isso, condutores de veículos automotores e ciclomotores devem ficar atentos porque a interdição começa à zero horas do dia 7 e se estenderá até o término do desfile cívico pela Avenida do Cinquentenário. O trânsito será inteiramente modificado no entorno do Jardim do Ó.

Até o fim do Desfile do 7 de Setembro, o fluxo de ônibus do transporte coletivo e de veículos particulares que trafegam pelas ruas centrais da cidade também sofrerá modificações em suas rotas e itinerários.

Os veículos que se deslocarem dos bairros Califórnia, Fátima, Santa Inês, Antique, Monte Cristo e Caixa D’água com destino ao Jequitibá Plaza Shopping, São Caetano e outros bairros circunvizinhos deverão trafegar via avenidas Juracy Magalhães e Amélia Amado e ruas das Nações Unidas, Zildo Pedro Guimarães, Rosenaide, Bahia e Zildolina em direção à Ponte do São Caetano e Avenida Princesa Isabel.

Já os ônibus e veículos que se deslocarem dos bairros São Caetano, Banco Raso, Pedro Jerônimo, Sarinha Alcântara, Jardim Primavera e localidades circunvizinhas com destino ao Centro Comercial, Centro da Cidade e à cidade de Ilhéus deverão trafegar pelas avenidas Aziz Maron, Mário Padre ou Félix Mendonça, atravessando a Ponte Calixto Midlej, no Vila Zara.

INTERDIÇÕES

As vias que estarão interditadas pela SETTRAN são as seguintes: ruas Almirante Tamandaré e Izolina Guimarães (Centro de Cultura Adonias Filho), sentido Jardim do Ó; Avenida Fernando Cordier; ponte do Bairro São Caetano (rotatória), sentido Centro da Cidade; e Rua Dalila Paganelli, sentido Jardim do Ó.

Também haverá interdição na Praça Olinto Leone, sentido ruas Paulino Vieira e Firmino Alves; Praça Adami, sentido Avenida Cinquentenário; Rua Professor Alicio de Queiroz, sentido Praça Otávio Mangabeira (Praça Camacan), Avenida Garcia, Rua Rui Barbosa e em todas as transversais da Avenida Cinquentenário.

Além da suspensão do tráfego, não será permitido o estacionamento de veículos nestas vias. A liberação para das vias do centro se dará somente após a evacuação do público, com o fim do desfile. A SETTRAN manterá seus agentes espalhados por todo o circuito interditado, visando orientar a população.