Veja as novidades de hoje da Quintaneja do Casarão Cola Na Manu em Itabuna

Precursor das Quintanejas em Itabuna, Henrique Araújo estreia na Quintaneja do Casarão com show exclusivo hoje, dia 24

Precursor das Quintanejas em Itabuna, quando fazia dupla com Rian Girotto, Henrique Araújo estará na Quintaneja do Casarão Cola Na Manu nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, com show exclusivo.

“Ele vem ensaiando a nova apresentação e nós estamos preparando a casa para este grande momento. Henrique é a cara das Quintanejas de Itabuna, e amanhã nasce esta nossa parceria, com show completo dele e sua banda”, contou Manu Berbert. “Estamos preparando algumas novidades para a pista e para o camarote, a cara dos shows dele. Sem dúvidas, é casa cheia, muita música e gente feliz”, conclui.

A noite tem ainda o show completo de Digo Martins e as participações especiais de Larissa Fernandes e Jamile Lisboa. O Casarão Cola Na Manu abre às 22h e fica na Avenida JS Pinheiro, 2120, em Itabuna-Bahia. A programação pode ser acompanhada sempre no Instagram oficial: @casaraocolanamanu

Entrada:

Homem R$ 20

Mulher R$ 15

Mulher Free até as 23 horas.