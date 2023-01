Veja como a Prefeitura vai interligar vários bairros de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna iniciou na manhã de sexta-feira, dia 20, uma nova etapa de obras que vão mudar o perfil da cidade e interligar vários bairros de Itabuna. A preparação da via começou pela segunda Travessa dos Trovadores, no Santo Antônio, passando pelo Bairro Corbiniano Freire. A pista, com mais de 1,2 quilômetro de extensão, ligará os bairros Novo Horizonte e São Roque até a Avenida Ilhéus.

O prefeito Augusto Castro (PSD) acompanhou a execução do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em um trecho da nova via. Antes, foi executada a substituição da base e sub-base e o patrolamento. A obra despertou a atenção dos moradores que receberam com alegria o prefeito, para agradecer a iniciativa e dizer que nunca tiveram obra dessa magnitude naquela área da cidade, que sempre carecia de atenção.

Além das obras de pavimentação de uma das principais avenidas do Santo Antônio, a Emasa também trabalhou em parceria com a Prefeitura. “Para que o serviço seja bem-feito, completo e duradouro fizemos a revisão e reparo das redes de água e de esgoto e também a instalação de registros”, afirmou o diretor da Emasa, João Bitencourt que acompanhou o prefeito na vistoria. Ele adiantou que o serviço da empresa de saneamento antecedeu as obras.

“Moro aqui há mais de 20 anos. Nunca vi um serviço com essa estrutura, que é fantástica para todos nós. Estou realmente muito feliz”, elogiou o comerciante José Vieira Rodrigues. O seu comentário foi dirigido diretamente ao prefeito que, durante a vistoria, parou para ouvir os moradores.

Morador da Rua Senhor dos Passos, Marcos Silva Santos foi outro que disse nunca ter visto um serviço da qualidade do que está executando a Prefeitura. Ele reside na rua, uma das transversais da Travessa dos Trovadores, há 35 anos, “Deus continue abençoando o prefeito Augusto Castro pelo que vem fazendo, Espero que continue assim por nossa Itabuna”, complementou Marco Aurélio Santos de Souza, outro morador.

A obra de requalificação é executada pela Mazza Engenharia envolvendo cerca de 20 operários, quatro máquinas pesadas, além de caçambas. Por causa das chuvas, o cronograma elaborado pela Prefeitura e Governo do Estado está atrasado, mas como o tempo se firmou a pavimentação alcançou um bom ritmo.

O superintendente de Serviços Públicos da Prefeitura, Francisco de Sousa Lino Filho, que também acompanhou o prefeito, adiantou que a pretensão da Prefeitura é terminar a obra o mais rapidamente possível.

“Vamos torcer para que o tempo se mantenha firme. Outras intervenções que a Prefeitura está fazendo simultaneamente em outras partes da cidade também estão atrasadas”, afirmou. O secretário de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, também participou de visita às obras.