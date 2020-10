Veja como ajudar o Gacc Sul Bahia no McDia Feliz 2020

Já estão disponíveis os vouchers antecipados para a edição 2020 do McDia Feliz, uma das maiores campanhas para arrecadação de fundos em prol de crianças e jovens no Brasil. Esta festa da solidariedade está confirmada para o próximo dia 21 de novembro.

Uma novidade este ano é o formato digital do citado voucher, uma das iniciativas da marca para que todos possam contribuir com a campanha de maneira mais segura e conveniente.

Durante a pré-venda, que vai até a véspera do evento, empresas e pessoas físicas podem adquirir tickets para serem resgatados durante o McDia Feliz.

Para direcionar sua doação ao Gacc Sul Bahia, você pode adquirir os tradicionais vales físicos. Basta entrar em contato diretamente com a instituição, por meio do WhatsApp (73) 99114-0758 ou através das nossas redes sociais Instagram/@gacc_sul_bahia e facebook/gaccsulba.

Expectativa

O valor de cada compra com antecedência será o mesmo do último ano: R$ 17,00. “Nossa expectativa é contar mais uma vez com a solidariedade dos brasileiros para essas duas causas tão importantes, que são a saúde e a educação. Crianças e jovens em todo o país contam com a verba do McDia Feliz todos os anos e estamos felizes em poder realizar o evento, mesmo em meio a um cenário tão adverso”, comenta Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dourados, empresa responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e Caribe.

McProtegidos

Este ano, o McDia Feliz será realizado com uma série de medidas adicionais de segurança. Os clientes serão orientados a utilizar preferencialmente modelos com menor contato, como Drive-Thru, e os tradicionais eventos comemorativos nos restaurantes serão substituídos por ações de interação e engajamento online.

Além disso, os restaurantes da rede estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte da campanha McProtegidos.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer.

Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.