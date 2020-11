Veja como ficou a decoração em Itabuna para o Natal

A Prefeitura Municipal de Itabuna está em fase de finalização da instalação da decoração natalina nas ruas e avenidas do comércio da cidade. A decoração abrange áreas do comércio onde há maior circulação de pessoas e veículos, tais como: as Avenidas do Cinquentenário, Juracy Magalhães, Princesa Isabel, e a Rua Paulino Vieira. Um diferencial deste ano é que a Passarela da Ilha do Jegue também receberá decoração, além de ser instalada uma árvore de natal de 12 metros na Rotatória que dar acesso ao bairro São Caetano.

O projeto da decoração foi assinado pelo artista Renart Sousa, cabendo à Prefeitura, através das Secretarias de Sustentabilidade Econômica e Meio Ambiente, e de Administração, as ações de implantação da infraestrutura, bem como apoio na instalação das peças e colocação de mangueiras. Vale lembrar que a decoração é uma forma de manter a tradição do Natal itabunense e estimular a economia, tendo em vista que Itabuna, como polo de comércio e serviços da região atrai milhares de pessoas que vêm às compras na área central da cidade, gerando mais vendas neste período do ano.