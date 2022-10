Veja como ficou o colégio em tempo integral de Floresta Azul

Com oito salas de aula, biblioteca, auditório e complexo poliesportivo, a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Fred Gedeon, no município Floresta Azul, foi inaugurada pelo Estado da Bahia, nesta sexta-feira (21). A unidade recebeu um investimento de R$ 8,8 milhões e agora conta com infraestrutura para a oferta de cursos complementares e atividades esportivas e artísticas. O governador Rui Costa participou da cerimônia de inauguração.

Para Leninha Vila Nova, diretora do Núcleo Territorial de Educação Litoral Sul (NTE05), o modelo de educação em tempo integral ajuda a combater a evasão escolar. “Essa é a primeira de 16 novas escolas que serão entregues na região sul, obras que fazem parte de um projeto que certamente será um diferencial na vida de nossos alunos. O ensino em tempo integral é fundamental em nossa comunidade, pois dá suporte para que esses jovens sigam um bom caminho e não desistam da escola. Além disso, dá melhores condições de trabalho para que os nossos professores e equipe de profissionais possam trabalhar”, destacou.

Outros investimentos

Em Floresta Azul, também foram entregues cinco viaturas da Polícia Militar para fortalecimento da segurança pública na região Sul da Bahia.

Na ocasião, foram autorizadas a implantação de Iluminação em LED no Estádio Municipal, a construção de um novo Sistema Simplificado de Abastecimento de Água nas localidades de Limoeiro e Ribeirão Seco e a pavimentação asfáltica e urbanização da Avenida 23 de abril.

Foram autorizadas ainda a construção de uma nova praça na Rua do Matadouro e a licitação para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Coquinhos, no Distrito de Santa Terezinha, com uma rede de distribuição de 3,5 mil metros e 420 ligações domiciliares. A obra vai contar com um investimento de R$ 2,7 milhões e beneficiará mais de 1,2 mil pessoas.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Manu Dias/GOVBA