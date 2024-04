Veja como foi o lançamento da candidatura de Adélia Pinheiro em Ilhéus

A professora, médica e ex-secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, da Saúde e Educação, Adélia Pinheiro, do PT, lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Ilhéus, sábado (27), com as presenças do senador Jaques Wagner, dos deputados Fátima Nunes, Jorge Solla e Josias Gomes, dos secretários de Estado Bruno Monteiro, Elisângela Araújo, Roberta Santana e Rowenna Brito, do vice-presidente do PT Bahia, Glauco Chalegre, do presidente do PT municipal da cidade, Ednei Mendonça, e dos partidos que compoem a Frente Brasil da Esperança, de pré-candidatos a vereadores e diversas lideranças políticas locais.

Alinhada ao projeto político do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula, de promoção do desenvolvimento e da inclusão social para transformar Ilhéus e a vida dos seus moradores, Adélia falou sobre sua história no município. “É essa terra que a todo tempo me dá demonstração de que estamos no caminho certo, que eu não estou sozinha. Hoje, o brilho no olho e o suor que nos alcança é a representação do calor, do coração que bate junto e que se compromete”, disse. “São as minhas memórias que me constituem e que fazem com que aqui eu traga compromisso, e esse compromisso é um compromisso que está consolidado, aquele time do qual eu faço parte”, disse Adélia se referindo ao grupo liderado pelo governador e pelo presidente Lula. “Tudo isso, junto, com cada um e cada uma que aqui me acompanha e que todos e todas dizem que está na hora de virar a chave para a vida melhor aqui em Ilhéus”.

“Portanto, cuidar da zona rural e da zona urbana, cuidar do nosso município -estrutura física e infraestrutura, cuidar da forma como as pessoas saem de um lugar para outro como no transporte coletivo, cuidar de investir no modo e na forma de viver, que seja feliz, que tenha e a capacidade de escutar e transformar a escuta em políticas públicas”, continuou Adélia, que no lançamento da sua pré-candidatura parafraseou a titular da SPM: “Como diz a secretária Elisângela, lugar de mulher é onde ela quiser”. A petista anunciou, na ocasião, que a partir da próxima semana serão promovidas plenárias nos distritos e nas zonas urbanas em que serão debatidas as prioridades para o planejamento do programa de governo, que será pautado pela aliança e pela escuta.

O senador afirmou ter certeza da vitória de Adélia e destacou que, pela sua vida pública e por sua competência, ela construirá um belo e importante plano de governo. “Pensando no povo de Ilhéus, no povo mais simples, nos empresários de Ilhéus”, disse o senador, que falou também sobre eleger uma mulher pela primeira vez em Ilhéus. “É uma renovação, é uma novidade, é preparada, é honesta e tem paixão por essa cidade. Então, eu sinceramente vou falar em meu nome, em nome do governador Jerônimo, do Lula, repito, respeitando todas as outras candidaturas, não vou falar mal de ninguém, não recomendo que fale, as pessoas sabem o que está ruim e o que que presta, as pessoas sabem que na hora que a gente vai na urna escolher, a gente está apostando no futuro da nossa cidade por quatro anos. E é pela política que a gente levanta ou derruba uma cidade, um estado ou um país. Vocês têm uma chance de levantar mais ainda essa cidade tão bonita, que, na minha opinião, merece uma prefeita do tamanho de Adélia”.



O vice-presidente do PT, Glauco Chalegre, afirmou que o nome de Adélia representa a possibilidade de transformação para a cidade se desenvolver e dar grandes saltos na educação, na saúde, na infraestrutura, no desenvolvimento e no cuidado com a população. “Não poderia deixar de vir aqui dar um abraço na nossa próxima prefeita porque eu sei que aqui a gente está virando a chave, e a partir de hoje estamos iniciando esse processo, para a gente fazer mais e melhor”, afirmou o dirigente petista, ao destacar a união do grupo para fortalecer sua pré-candidatura e vencer a eleição em outubro de 2024.