Veja como Ilhéus tenta acabar com manchas de óleo nas praias

Representantes da Prefeitura de Ilhéus realizaram reunião técnica na segunda-feira (17) para discutir as ações de combate ao óleo encontrado nas praias da cidade. Participaram do encontro equipes da Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros Militar e dos órgãos ambientais, de segurança e de saúde. Desde o final do mês de setembro, o Município realiza o monitoramento e recolhimento dos fragmentos surgidos em diversos trechos do litoral ilheense.

Por meio da força-tarefa, a Prefeitura visa expandir o trabalho com atuação de aproximadamente 150 pessoas a partir desta quinta-feira (20), que auxiliarão na coleta, transporte e armazenamento dos resíduos. As equipes serão compostas por servidores da Defesa Civil, salva-vidas, guardas municipais, bombeiros militares, soldados do Exército Brasileiro e fuzileiros da Marinha.

O material coletado está sendo armazenado temporariamente na área da Concha Acústica. O Conselho Municipal do Meio Ambiente (CONDEMA) definirá o local adequado para descarte dos fragmentos recolhidos.

Ao identificar manchas de óleo, a Prefeitura recomenda que a população mantenha distância dos resíduos e entre em contato imediatamente com a Sema, através dos telefones: (73) 98899-4570 (WhatsApp) ou (73) 98164-7788, para ligação direta.

O Município aguarda o resultado da análise realizada no laboratório da Marinha, no Rio de Janeiro, para saber a origem do óleo. As equipes de limpeza trabalham uniformizadas com todos os EPIs adequados, além de utilizarem vassouras metálicas, pás e peneiras.