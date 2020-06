Veja como o shopping de Itabuna se preparou para reabrir suas portas

Enquanto aguarda a liberação para a reabertura, que depende de autorização do poder público, o Shopping Jequitibá vem adotado uma série de medidas e segurança e promovendo a capacitação de seus colaboradores, preparando-se para receber os clientes no maior centro de compras, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia.

De acordo com o cronograma estabelecido pela direção do shopping, durante as primeiras semanas de abertura, o horário de funcionamento de lojas e praça de alimentação será das 12 às 20 horas, o hipermercado e a farmácia das 8 às 22 horas e a lotérica das 08 às 20h.

Os novos canais de serviço como Drive-Thru e o Delivery serão mantidos. Continuarão suspensos temporariamente cinema, lojas de entretenimento, recreação infantil, eventos e promoções, inclusive no interior das lojas.

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Entre ações está o isolamento dos espaços de uso coletivo, para evitar aglomeração de pessoas, e o uso de máscara facial, que é obrigatório durante todo o tempo de permanência no shopping, estando ele aberto ou fechado, conforme decreto municipal; e, como medida preventiva, já adotou a aferição da temperatura dos clientes que estão frequentando os espaços de serviços essenciais como supermercado, farmácia e lotérica.

Na principais entradas e praça de alimentação, pias , com orientação sobre lavagem correta das mãos, já estão prontas para atender às demandas do novo normal. Assim, também, já instalou álcool gel 70% em totens e dispenses em pontos de fácil alcance e em locais estratégicos do equipamento.

Os procedimentos de desinfecção de superfícies frequentemente tocadas pelas mãos foram reforçadas através de treinamento com a equipe da limpeza que está preparada para as novas demandas do combate ao Coronavírus.

CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO

O piso do shopping foi demarcado em locais com possibilidade de formação de filas a fim de garantir o distanciamento de 2 metros entre os clientes e o piso do mall foi demarcado, com sentido de direção para facilitar o distanciamento entre as pessoas.

Outra medida adotada é em relação aos sanitários, que possuirão limite de ocupação máximo e placas informativas. As pias são intercaladas para garantir o distanciamento mínimo de 2 metros. Já as escadas rolantes do shopping possuem demarcação informando que só será permitido um cliente a cada 3 degraus.

A disposição das mesas e cadeiras da praça de alimentação e refeitório, foi reorganizado, observando o distanciamento entre as pessoas.

O shopping vem realizando treinamento regular de dos seus colaboradores e disseminando medidas de prevenção e segurança, procedimentos de higiene, uso de EPIs e orientações; além de implementar campanhas de prevenção e reforçar a divulgação de informações em diversas mídias.