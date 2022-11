Veja como será a circulação dos ônibus em Ilhéus nos dias de jogo do Brasil

A Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram) elaborou um esquema especial para a circulação dos ônibus que fazem o transporte público de Ilhéus nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. As partidas da primeira fase acontecem nesta quinta-feira, 24 de novembro, na segunda-feira, 28 de novembro, e no dia 2 de dezembro.

Horário especial – Para os jogos exibidos às 16h, os ônibus passarão pelo Centro da cidade até as 15h10. Para jogos às 13h, os ônibus passarão pelo Centro até as 12h10. Para partidas às 12h, os ônibus passarão pelo Centro até as 11h10.

A Sutram explica que a mudança na grade horária foi acordada após reunião com lojistas, representantes dos sindicatos do comércio e das empresas que operam o transporte coletivo municipal.

Ao término dos jogos, os ônibus voltarão a circular normalmente, conforme as tabelas informadas previamente pela autarquia. A operação das empresas terão ajustes para atender os usuários da melhor forma e assegurar que todos cheguem aos destinos a tempo de assistir às partidas.