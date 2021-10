Veja como será a vacinação neste sábado em Ilhéus

Pessoas com 18 anos ou mais poderão tomar a primeira dose contra a Covid-19 neste sábado (2), em Ilhéus. A estratégia também contempla a aplicação da segunda dose de todos os imunizantes para o público com data marcada no cartão igual ou anterior a 2 de outubro. O serviço será ofertado das 8h às 12h, no CMAE (antigo Colégio Fênix). De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), as faixas etárias preconizadas precisam aderir à campanha, pois somente assim o Município alcançará a meta de imunização completa da população.

Documentação – Para tomar a primeira dose o público deve portar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Já para receber a segunda dose é imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante.

Local

– CMAE (antigo Colégio Fênix)

Endereço: Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova

Horário: Das 8h às 12h